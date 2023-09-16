Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками щодо ситуації з продовженням контракту.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував ситуацію із продовженням свого контракту з "блаугранас".

"Я говорив про це з президентом, з Деку, і для мене важливі результати роботи. Якщо немає чітких цілей наприкінці сезону, не варто укладати тривалий контракт. Потрібно боротися, щоб кілька років залишатися на посаді тренера. Йдеться про рівень гри та титули.

Я ніколи не стану проблемою для клубу. Коли ми побачимо, що мої методи не працюють, я піду. Поки що мене надихає моя робота, наш проект все ще дуже актуальний. Без сумніву, про продовження контракту буде оголошено за кілька днів", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Чинний контракт 43-річного іспанця розрахований до літа 2024 року.

Після чотирьох турів Барселона набрала 10 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Реала на два бали.