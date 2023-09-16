Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 16 вересня 2023 року, 16:30.
Лейпциг - Аусбург, GETTY IMAGES
16 вересня 2023, 20:21
В 4-му турі Бундесліги Лейпциг впорався з Аугсбургом, відправивши у ворота опонента три голи. Всі м'ячі були забиті у першій половині зустрічі. Свої прізвища на табло вписали Сімонс, Опенда та Раум.
Лейпциг повернувся на третє місце, Аугсбург — тринадцятий.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лейпциг – Аугсбург 3:0 у 4 турі німецької Бундесліги:
Лейпциг – Аугсбург 3:0
Голи: Сімонс 6, Опенда 11, Раум 27.
Лейпциг: Бласвіх, Хенріхс, Лукеба, Сімакан, Раум (Ленц, 77), Кампль, Форсберг (Карвалью, 64), Шлагер, Сімонс (Баумгартнер, 76), Поульсен (Вернер, 87), Опенда (Шешко, 64).
Аугсбург: Дамен, Мбабу, Удуохай (Гауелеу, 46), Бауер, Пфайффер, Педерсен (Яго, 46), Дорш (Енгельс, 45), Реджбечай, Варгас (Йенсен, 82), Демірович, Бельо (Тітц, 46).