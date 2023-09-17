Англія

Керманич Челсі прокоментував перспективи власного колективу.

Лондонський Челсі відверто не вражає на старті нового сезону, а особливо в контексті того, які витрати цей клуб мав під час чергової трансферної кампанії.

Саме тому перед грою в гостях проти Борнмута в рамках п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги головного тренера "синіх" Маурісіо Почеттіно запитали про його думку, щодо трансферної політики клубу та складнощів у адаптації нових футболістів.

"Яскравий приклад ризикової трансферної політики — це Реал Мадрид, який свого часу заплатив велику суму грошей за одного гравця. Його звали Зінедін Зідан.

Він був приголомшливим футболістом до того, як переїхав до Іспанії, але за півроку після того трансферу ви могли запитати вболівальників Реала про його гру, а вони б вам відповіли: "Нащо ми його купили?".

Через скільки він заграв? Сім-вісім місяців? А Зінедіну тоді було вже десь 26-27 років.

Отже, коли ви берете футболіста 18, 19, 20 чи 21 року, то будьте обережні — дайте йому час. Футболісти — не машини", — заявив аргентинський виконавець.

Матч Борнмут — Челсі відбудеться 17 вересня, о 16:00.