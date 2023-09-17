Англія

Журналіст розкритикував манкуніанців.

Журналіст Пірс Морган розкритикував Манчестер Юнайтед після домашньої поразки від Брайтона (1:3) у матчі п'ятого туру чемпіонату Англії.

"Жалюгідний МЮ розбитий вдома Брайтоном. Хто-небудь ще сумнівається, що Кріштіану Роналду був на 100% правий щодо клубу та Еріка тен Гага? Вони стали навіть гіршими після того, як він пішов", — написав Пірс Морган у своєму твіттері.

До речі, старт цього сезону для "манкуніанців" є найгіршим за всю історію АПЛ.