Англія

Наставник "ірисок" поділився своїми думками щодо ситуації з Віталієм Миколенком.

Головний тренер Евертона Шон Дайч оцінив гру українського захисника Віталія Миколенка у матчі АПЛ проти Арсеналу (0:1).

"Залучення Миколенка та переведення Ешлі Янга на позицію правого захисника – це спроба знайти баланс.

Думаю, що Миколенко провів дві якісні ігри за збірну України. Я чекав, поки він набере форму, і думав, що він зіграє добре. Так і сталося", — наводить слова Дайча Liverpoolworld.

Нагадаємо, для Миколенка гра з Арсеналом стала першою у складі "ірисок" у нинішньому сезоні АПЛ – до цього він провів лише 75 хвилин у матчі Кубка англійської ліги.

Раніше була інформація, що Миколенко може залишити Евертон у зимове трансферне вікно.