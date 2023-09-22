Англія

Керманич "шпор" висловився про майбутнє дербі Північного Лондона, яке пройде в рамках 6-го туру АПЛ.

У центральному матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікує принципове дербі Північного Лондона між Арсеналом та Тоттенгемом, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу напередодні цього протистояння розповів про поточну кадрову ситуацію в своїй команді, зокрема прокоментувавши серйозну травму 34-річного Івана Перішича, через яку він вибув до кінця сезону.

Про серйозну травму Івана Перішича:

"Очевидно, що це розчаровує, і це серйозний удар для Перішича. Коли я прийшов, він був одним із тих хлопців, який дав зрозуміти, чому він зробив таку фантастичну кар'єру, і чому в такому віці він продовжував виступати на найвищому рівні та найбільші клуби. Це просто нещасний випадок — одна з тих дивних речей, яка іноді може статися під час тренувань.

Це розчарування для Перішича, розчарування для нас, оскільки він дійсно сильно розпочав сезон. Він дає нам той досвід, якого ми не маємо багато, і ви бачите, що у великих іграх, у важливі моменти — він брав участь практично в усіх. Тому це також розчаровує нас.

Перішич — вольова особистість. Неможливо зробити таку кар'єру, як Іван, якщо не мати цієї риси. Я впевнений, що з часом він одужає і буде готовий знову грати у футбол. У мене немає сумнівів, що він планує дограти до 40, враховуючи те, як він слідкує за собою".

Про кадрову ситуацію напередодні матчу з Арсеналом:

"Що стосується ситуації з іншими травмами, усі інші гравці з минулого тижня в порядку і готові до роботи. У нас ще є двоє чи троє, які мають трохи більший термін відновлення [Родріго Бентанкур, Джовані Ло Чельсо, Раян Сессеньон та Браян Гіл продовжують перебувати в лазареті], але всі інші в порядку.

Це був хороший тиждень, що стосується тренувань. Минулого тижня у нас було лише одне заняття після того, як гравці повернулися після міжнародної паузи, тож у нас був цілий тиждень тренувань, потужний тиждень тренувань".

Матч Арсенал — Тоттенгем відбудеться у неділю, 24 вересня. о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього протистояння в нашій текстовій онлайн-трансляції.