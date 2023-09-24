Англія

Аналіз матчу від англійського півзахисника.

Атакувальний півзахисник Ман Сіті Філ Фоден прокоментував перемогу над Ноттінгем Форест в АПЛ (2:0).

"Я захоплююсь нашою грою. Ми провели чудовий перший тайм, після перерви нам стало складніше, тому що червону картку отримав Родрі.

Але і в цій ситуації ми не вдарили в багнюку обличчям і довели справу до перемоги. Ми показали, що можемо перемагати за будь-яких обставин. Я пишаюся нашою командою", – наводить слова Філа Фодена BBC.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ноттінгем Форест у 6 турі АПЛ.