Аналіз матчу від англійського півзахисника.
Філ Фоден, GETTY IMAGES
24 вересня 2023, 15:50
Атакувальний півзахисник Ман Сіті Філ Фоден прокоментував перемогу над Ноттінгем Форест в АПЛ (2:0).
"Я захоплююсь нашою грою. Ми провели чудовий перший тайм, після перерви нам стало складніше, тому що червону картку отримав Родрі.
Але і в цій ситуації ми не вдарили в багнюку обличчям і довели справу до перемоги. Ми показали, що можемо перемагати за будь-яких обставин. Я пишаюся нашою командою", – наводить слова Філа Фодена BBC.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ноттінгем Форест у 6 турі АПЛ.