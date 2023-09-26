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Конкуренція в англійській Прем'єр-лізі досягла небачених масштабів.

У минулих сезонах лише клуби, які займали перші чотири місця в таблиці, отримували місце в Лізі чемпіонів.

Вперше п'ять команд Прем'єр-ліги, схоже, зможуть потрапити в Лігу чемпіонів через чемпіонат. І ще більше може приєднатися до них, якщо виграють турнір під егідою УЄФА, але не фінішують у першій п’ятірці.

То чому експерти продовжують посилатися на старомодну "четвірку"? І чому ідентичність чотирьох найкращих клубів англійського футболу залишається одним із найпопулярніших ринків ставок?

Розповідаємо, чому правила змінюються — і чому аж 11 клубів Прем’єр-ліги мають хороші шанси отримати місце в європейських турнірах наступного сезону.

Скільки команд гратиме в наступному сезоні Ліги чемпіонів?

Це перша велика зміна. З кампанії 2024-25 років у Лізі чемпіонів буде 36 команд, що на чотири більше ніж зараз.

Структура турніру також була змінена. З наступного сезону більше не буде восьми груп по чотири команди. Замість цього буде ліга "швейцарської моделі" з 36 команд, у якій кожен клуб проведе 8 ігор: чотири вдома та чотири на виїзді.

Розклад матчів базуватиметься на посіві, а команди будуть ранжовані від 1 до 36. Вісім кращих автоматично потраплять до раунду плей-оф із 16 команд, а наступні 16 команд розіграють ще вісім путівок.

Як УЄФА вирішує, хто отримає ці додаткові місця?

Дві країни з найкращими результатами в європейських змаганнях цього сезону отримають додаткове місце у кваліфікації. Загальна результативність націй-конкурентів визначатиметься загальною кількістю балів, набраних їхніми клубами минулого року, поділеною на кількість клубів-учасників.

Якби зміни були зроблені на початку минулого сезону, Ліверпуль (який посів п’яте місце в Прем’єр-лізі) та Аталанта (яка посіла п’яте місце в Серії А) потрапили б до Ліги чемпіонів, оскільки команди з Англії та Італії виступали найкраще в Європі.

Їхні головні представники брали участь у фіналах: Манчестер Сіті переміг міланський Інтер і вперше в історії виграв головний трофей Європи; тим часом Рома дійшла до фіналу Ліги Європи, де програла Севільї; Фіорентину спіткала та ж доля в Лізі конференцій, оскільки вони програли Вест Гему.

Це означає, що УЄФА відмовляється від своєї часто критикованої системи історичних коефіцієнтів. Ця система враховувала продуктивність за п’ятирічний період. Але нова система визначається по сезону.

Отже, щоб Прем’єр-ліга отримала п’яте гарантоване місце в Лізі чемпіонів, англійським командам потрібно буде ще раз продемонструвати хороші результати в Лізі Європи та Лізі конференцій.

Додаткове місце також дістанеться команді, яка посідає третє місце в п’ятому найкращому дивізіоні в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Минулого сезону таким був би Марсель, оскільки Франція була п’ятою, хоча цього разу Нідерланди займають п’яте місце, так що це може змінитися.

Останнє місце у кваліфікації дістанеться одній із команд-чемпіонів за межами топ-10 асоціацій, а 10 кращих, як зазвичай, автоматично кваліфікуються до групових етапів. Раніше чотири інші національні чемпіони потрапили до груп через відбірковий шлях для чемпіонів, і наступного сезону їх кількість збільшиться до п’яти.

Чи отримає Прем'єр-ліга п'яте місце в Лізі чемпіонів?

Шанси Англії отримати додаткове місце в Лізі чемпіонів високі. Чотири сезони поспіль Англія займає перше місце в рейтингу УЄФА за національними коефіцієнтами, і їхня сила порівняно з суперниками продовжує зростати.

Цього сезону в Європі грають вісім команд від Прем'єр-ліги. Переможець Ліги чемпіонів Манчестер Сіті разом з Арсеналом, Манчестер Юнайтед і Ньюкаслом у Лізі чемпіонів

П’яте місце Ліверпуля дозволило їм виступати в Лізі Європи, і вони будуть мати великі шанси на перемогу в турнірі. Ще одне місце в Лізі Європи призначене для володарів Кубка Англії, але оскільки Манчестер Сіті кваліфікувався до Ліги чемпіонів завдяки своїй позиції в лізі, його місце зайняв Брайтон, що посів шосте місце в АПЛ.

Манчестер Юнайтед посів третє місце, а це означало, що місце в Лізі конференцій віддали переможцю Кубка Карабао Астон Віллі, яка завершила кампанію-2022/23 років на сьомому місці.

Восьмою англійською командою, яка потрапила до Європи, став Вест Гем, який отримав перепустку до Ліги Європи, вигравши Лігу конференцій.

Кожна перемога англійського клубу буде оцінюватись меншим коефіцієнтом, оскільки розрахунок буде поділено на вісім команд, а не на сім.

І коли востаннє вісім команд Прем’єр-ліги грали в Європі в сезоні-2015/16, Англія посіла третє місце за загальним коефіцієнтом.

Але цей поганий результат був зумовлений тим, що Саутгемптон і Вест Гем вибули у кваліфікаційних раундах. У цьому сезоні всі вісім команд грають на груповому етапі.

Які ще ліги мають найбільше кваліфікаційних місць?

Англія, Іспанія, Італія та Німеччина, як чотири країни з найкращими результатами в УЄФА, автоматично отримують чотири місця в групах Ліги чемпіонів.

Франція та Португалія автоматично отримують два місця, а чемпіони Нідерландів, Австрії, Сербії та Шотландії потрапляють до групового етапу.

Отже... скільки команд Прем'єр-ліги можуть пройти кваліфікацію до Ліги чемпіонів?

Не дивлячись на нову "п’ятірку", ми могли б говорити про "суперсімку". Саме стільки команд Прем'єр-ліги теоретично можуть вийти в Лігу чемпіонів наступного сезону.

Але це дуже малоймовірно.

Якщо англійські команди продемонструють хороші результати в Європі, п’ять команд Прем’єр-ліги вийдуть у Лігу чемпіонів залежно від місця в лізі.

Щоб до них приєдналися ще дві англійські команди, їм потрібно було б виграти Лігу чемпіонів і Лігу Європи відповідно, а в Прем'єр-лізі посісти місця нижче п'ятого.

А скільки англійських команд могли б зіграти в Європі наступного сезону?

Технічно в європейських змаганнях наступного сезону може бути 11 англійських команд. Це більш ніж половина команд у таблиці!

Сім у Лізі чемпіонів, як пояснювалося вище. Плюс ще три в Лізі Європи, оскільки Прем’єр-ліга гарантує два місця, а переможці Ліги конференцій також винагороджуються місцем у змаганні.

Переможець Кубка Карабао кваліфікується до раунду плей-оф Ліги конференцій, що означає, що 11 команд Прем’єр-ліги теоретично можуть потрапити до Європи наступного сезону (або 10 команд Прем’єр-ліги та клуб з нижчих дивізіонів, якому вдасться виграти Кубок Англії або Кубок Карабао).

Теоретична таблиця розподілення єврокубкових місць від Англії