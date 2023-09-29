Повернення може статися наступного тижня.
Ріс Джеймс, Getty Images
29 вересня 2023, 10:39
Захисник лондонського Челсі Ріс Джеймс близький до відновлення після травми. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, повернення до тренувань із першою командою "синіх" для 23-річного англійця може відбутися наступного тижня.
Також наголошується, що Джеймсу загрожує можлива дискваліфікація за образу офіційної особи під час матчу проти Астон Вілли (0:1) в АПЛ.
Цього сезону Джеймс встиг провести лише матч першого туру АПЛ проти Ліверпуля (1:1).
Свій найближчий матч Челсі проведе проти Фулгема. Гра відбудеться 2 жовтня о 22:00 за київським часом.