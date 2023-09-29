Англія

Повернення може статися наступного тижня.

Захисник лондонського Челсі Ріс Джеймс близький до відновлення після травми. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, повернення до тренувань із першою командою "синіх" для 23-річного англійця може відбутися наступного тижня.

Також наголошується, що Джеймсу загрожує можлива дискваліфікація за образу офіційної особи під час матчу проти Астон Вілли (0:1) в АПЛ.

Цього сезону Джеймс встиг провести лише матч першого туру АПЛ проти Ліверпуля (1:1).

Свій найближчий матч Челсі проведе проти Фулгема. Гра відбудеться 2 жовтня о 22:00 за київським часом.