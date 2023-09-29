Англія

У конфлікті між керманичем Манчестер Юнайтед та англійським вінгером зворушень в позитивний бік наразі немає.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг у середині вересня відсторонив вінгера Джейдона Санчо від роботи з першою командою через те, що той відмовився вибачатися перед ним за свою публічну критику після матчу четвертого туру АПЛ проти Арсеналу.

Нідерландський фахівець в черговий раз відповів на питання щодо ситуації навколо 23-річного англійського вінгера.

"Справа Джейдона Санчо? Я вже все сказав. Немає чого додати", — цитує слова тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, тижнем раніше Ерік тен Гаг сказав щодо ситуації навколо Санчо наступне, що "все залежить від нього".

Також з'являлася інформація, що група гравців Манчестер Юнайтед на чолі з Магвайром, Рашфордом та Шоу закликали англійця вибачитися перед нідерландським фахівцем, щоб врятувати свою кар'єру на Олд Траффорд.