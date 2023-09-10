Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної Італії прокоментував утрату очок в грі проти Північної Македонії.

Збірна Італії напередодні зіграла внічию в гостях у Північної Македонії в матчі п’ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Північна Македонія — Італія 1:1 Відео гола та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Захисник "Скуадри Адзурри" Федеріко Дімарко після завершення гри прокоментував виступ команди.

"Після нашого голу ми перестали грати. А коли ти перестаєш грати на такому рівні, то супернику потрібна лише пара нагод для того, аби потім ти все мусив розпочинати від самого початку.

Їм потрібен був стандарт для того, аби здобути заліковий бал — вони його здобули. Тепер ми повинні зіграти проти України так, як мусить грати справжня Італія й узяти максимум очок. Це важливий матч для нашого майбутнього.

Якщо ми зіграємо так, як у першому таймі, то все буде добре. Сьогодні ми не повинні були припускатись тих помилок, які були в другому таймі. Ми повинні обіграти Україну", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч збірна Італії проведе 12 вересня вдома проти України.