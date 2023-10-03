Англія

"Сині" минулого туру здолали Фулгем.

У рамках сьомого туру чемпіонату Англії Челсі на виїзді здолав Фулгем. Один із голів у грі забив українець Михайло Мудрик.

Таким чином, "сині" здобули 150 перемогу в лондонських дербі. Це другий показник історії Прем'єр-ліги. Більше лише у Арсеналу – 151 перемога.

Зазначимо, що також Челсі перервав 6-матчеву безвиграшну серію (2 нічиї, 4 поразки) у лондонських дербі в АПЛ.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Фулгем — Челсі.