Англія

Камерунець провалюється після переходу в МЮ.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана не бажає їхати на Кубок Африки, про це повідомляє ESPN.

Як інформує джерело, воротар "червоних дияволів" не хоче представляти збірну Камеруну на чемпіонаті Африки через жахливу форму. Нагадаємо, після переходу з Інтера він пропустив 18 голів у 10 матчах.

Повідомляється, що голкіпер хоче зосередитися на роботі з "червоними дияволами" і продемонструвати прихильність по відношенню до клубу.

Раніше повідомлялось, що Онана, Куртуа та Меньян — у списку претендентів на Трофей Яшина.