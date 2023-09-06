До списку традиційно потрапило десять номінантів.
Андре Онана, Getty Images
06 вересня 2023, 21:37
Французький журнал France Football представив претендентів на нагороду Трофей Яшина — найкращому воротареві року.
До списку увійшли десять номінантів: Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Домінік Лівакович (Фенербахче), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Тібо Куртуа (Реал), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Майк Меньян (Мілан), Яссін Буну (Севілья), Андре Онана (Манчестер Юнайтед), Бріс Самба (Ланс), Едерсон (Манчестер Сіті).
Володар цієї нагороди стане відомим на церемонії вручення Золотого м'яча, яке відбудеться 30 жовтня у Парижі.
Торік переможцем цієї номінації став воротар мадридського Реала Тібо Куртуа.
Раніше повідомлялося, що Беллінгем, Мусіала та Педрі — серед номінантів на нагороду найкращого молодого гравця року.