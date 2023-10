Колишній захисник Ліверпуля та збірної Естонії Рагнар Клаван прокоментував рішення ФІФА та УЄФА повернути дітей російських окупантів до міжнародних футбольних змагань.

"Світ не завжди можна поділити на біле та чорне, але в цій ситуації це так. Поки в Україні щодня гинуть невинні люди, жодна команда чи спортсмен з Естонії не можуть брати участь у змаганнях, на які допускають спортсменів з країни-агресорки. Тут немає відтінків сірого ні в словах, ні в діях", — написав Клаван.

🇪🇪🇺🇦 || Estonian legend Ragnar Klavan has had his say on whether Estonia should compete amongst russian athletes.



Full solidarity to Ukraine, always 👊 pic.twitter.com/LeFSQyYmk1