Англія

Скандал після матчу Тоттенгем — Ліверпуль не вщухає.

Англійський арбітр Даррен Інгланд відсторонений від усіх матчів за участю Ліверпуля цього сезону, повідомляє The Telegraph.

Причиною такого рішення PGMOL стала помилка Інгланда у матчі Тоттенгем — Ліверпуль (2:1). Інгленд працював на VAR, він закликав головного арбітра не зараховувати гол Луїса Діаса через офсайд.

Відомо, що Інгланд не буде звільнений. Суддя отримав підтримку від технічного директора PGMOL Говарда Вебба.

Раніше повідомлялося, що судді ВАР матчу Ліверпуль — Тоттенгем відсторонені від праці у АПЛ цього туру.