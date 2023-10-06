Англія

Норвежець оцінив свої шанси стати найкращим бомбардиром АПЛ.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд оцінив свої шанси побити рекорд Алана Ширера по голам а АПЛ.

"На який термін у мене контракт? Три роки й 10 місяців залишилося? Значить, час ще є, чи не так? Думаєте, я поб'ю рекорд за такий короткий термін?! Я цього не говорив!



Про це не можна постійно думати. Ти повинен думати про наступну гру, про сезон, а потім і рекорди приходять через деякий час. Але якщо я ще 15 років буду жити в Англії, то чому б і ні? Подивимося", — наводить слова Голанда The Telegraph.

Алан Ширер за свою кар'єру забив 260 голів в АПЛ. Голан наразі має 44 влучних постріли.