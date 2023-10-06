Ліга конференцій

Українець провів якісний поєдинок проти ісландського Брєйдабліка.

Захисник луганської Зорі Роман Вантух потрапив до команди тижня Ліги конференцій за версією статистичного порталу SofaScore.

25-річний українець провів якісний поєдинок другого туру групового етапу єврокубку проти ісландського Брєйдабліка, в якому його команда здобула мінімальну перемогу (1:0).

Також додамо, що до числа найкращих увійшли два представники бельгійського Гента, який є суперником луганчан у груповому етапі.

Цього сезону Вантух провів 12 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після двох турів Гент та Зоря набрали по чотири очки, а у Маккабі Тель-Авів – три бали. Брєйдаблік поки що без набраних очок.