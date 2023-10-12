Англія

Півзахисник дуже задоволений плином кар'єри.

Півзахисник Соф'ян Амрабат, який вступає за Манчестер Юнайтед на правах оренди з Фіорентини, розповів про трасфенр.

"Це було легке рішення приєднатися до Манчестер Юнайтед, у мене не було жодних сумнівів. Я давно знав, що Юнайтед зацікавлений. Для мене було зрозуміло, що єдине місце, де я хочу грати, це тут.

Мені довелося бути дуже терплячим", — наводить слова півзахисника Фабріціо Романо.

Соф'ян Амрабат встиг відіграти за Манчестер Юнайтед п'ять поєдинків, в яких отримав одне попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для захисника Серхіо Регілона перехід в стан "червоних дияволів" також був легким рішенням.