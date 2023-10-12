Півзахисник дуже задоволений плином кар'єри.
Соф'ян Амрабат. getty images
12 жовтня 2023, 21:29
Півзахисник Соф'ян Амрабат, який вступає за Манчестер Юнайтед на правах оренди з Фіорентини, розповів про трасфенр.
"Це було легке рішення приєднатися до Манчестер Юнайтед, у мене не було жодних сумнівів. Я давно знав, що Юнайтед зацікавлений. Для мене було зрозуміло, що єдине місце, де я хочу грати, це тут.
Мені довелося бути дуже терплячим", — наводить слова півзахисника Фабріціо Романо.
Соф'ян Амрабат встиг відіграти за Манчестер Юнайтед п'ять поєдинків, в яких отримав одне попередження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для захисника Серхіо Регілона перехід в стан "червоних дияволів" також був легким рішенням.