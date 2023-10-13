Англія

Відомий найкращий гравець вересня в найпопулярнішій лізі світу.

Форвард Тоттенгема Сон Хин Мін визнаний найкращим гравцем вересня в АПЛ.

Кореєць забив шість голів у чотирьох матчах, а його команда перемогла Бернлі, Шеффілд Юнайтед і Ліверпуль, а також зіграла внічию з Арсеналом.

Серед номінантів на престижну винагороду були наступні виконавці:

– Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) / 4 матчі (Фулгем, Вест Гем, Ноттінгем Форест, Вулвергемптон), 2 голи + 3 гольові передачі;

– Джаррод Боуен (Вест Гем) / 4 матчі (Лутон, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Шеффілд Юнайтед), 3 голи;

– Педру Нету (Вулвергемптон) / 4 матчі (Крістал Пелес, Ліверпуль, Лутон, Манчестер Сіті), 1 голи + 3 гольові передачі;

– Мохамед Салах (Ліверпуль) / 4 матчі (Астон Вілла, Вулвергемптон, Вест Гем, Тоттенгем), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Сон Хин Мін (Тоттенгем) / 4 матчі (Бернлі, Шеффілд Юнайтед, Арсенал, Ліверпуль), 6 голів.

– Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл) / 4 матчі (Брайтон, Брентфорд, Шеффілд Юнайтед, Бернлі), 4 гольові передачі.

– Оллі Воткінс (Астон Вілла) / 4 матчі (Ліверпуль, Крістал Пелес, Челсі, Брайтон), 4 голи + 1 гольова передача.

Нагадаємо, перемогу в номінації "Тренер вересня" здобув керманич "шпор" Анге Постекоглу.