Відомий найкращий гравець вересня в найпопулярнішій лізі світу.
СОН ХИН МІН, GETTY IMAGES
13 жовтня 2023, 15:00
Форвард Тоттенгема Сон Хин Мін визнаний найкращим гравцем вересня в АПЛ.
Кореєць забив шість голів у чотирьох матчах, а його команда перемогла Бернлі, Шеффілд Юнайтед і Ліверпуль, а також зіграла внічию з Арсеналом.
Серед номінантів на престижну винагороду були наступні виконавці:
– Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) / 4 матчі (Фулгем, Вест Гем, Ноттінгем Форест, Вулвергемптон), 2 голи + 3 гольові передачі;
– Джаррод Боуен (Вест Гем) / 4 матчі (Лутон, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Шеффілд Юнайтед), 3 голи;
– Педру Нету (Вулвергемптон) / 4 матчі (Крістал Пелес, Ліверпуль, Лутон, Манчестер Сіті), 1 голи + 3 гольові передачі;
– Мохамед Салах (Ліверпуль) / 4 матчі (Астон Вілла, Вулвергемптон, Вест Гем, Тоттенгем), 2 голи + 2 гольові передачі;
– Сон Хин Мін (Тоттенгем) / 4 матчі (Бернлі, Шеффілд Юнайтед, Арсенал, Ліверпуль), 6 голів.
– Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл) / 4 матчі (Брайтон, Брентфорд, Шеффілд Юнайтед, Бернлі), 4 гольові передачі.
– Оллі Воткінс (Астон Вілла) / 4 матчі (Ліверпуль, Крістал Пелес, Челсі, Брайтон), 4 голи + 1 гольова передача.
Нагадаємо, перемогу в номінації "Тренер вересня" здобув керманич "шпор" Анге Постекоглу.