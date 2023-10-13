Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Уже завтра, 14 жовтня національна збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії.

Віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко повідомив, що діти воїнів "Трибуни героїв", а також діти-переселенці виведуть футболістів на матч Україна — Північна Македонія.

"Саме діти воїнів "Трибуни героїв", а також діти-переселенці виведуть футболістів на цей поєдинок. Зокрема, це 8-річний Олексій Партала з Харкова. Його батько Станіслав Партала (Метро) був фанатом ФК Металіст (Харків), служив у 1-му батальйоні оперативного призначення полку Азов, загинув 2 березня 2022 року при обороні Маріуполя. Станіславу Парталі присвоєно звання "Герой України" з удостоєнням ордену "Золота зірка" (посмертно).

Також це 8-річна Єлизавета Матвієнко. Її батько В’ячеслав Матвієнко (Сява) був фанатом ФК Шахтар (Донецьк), служив в Азові. Загинув 22 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Також це 7-річний Мирослав Рубцов. Його батько Олексій Рубцов (Солдат) був фанатом ФК Динамо (Київ). Ветеран АТО у складі Азову, учасник оборони Києва у складі "Карпатської Січі", він загинув під час виконання бойового завдання 18 вересня 2022 року в Донецькій області. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, матч між збірними України та Північної Македонії відбудеться завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.