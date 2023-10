Керманич Тоттенгема Анге Постекоглу став найкращим тренером АПЛ у вересні 2023 року.

Постекоглу став першим тренером, який вигравав нагороду двічі поспіль після дебюту в АПЛ. Нагадаємо, що вигравши нагороду в серпні, він став першим австралійцем, який перемагав в цій номінації.

Останнім тренером, який виграв перші дві нагороди сезону, був Юрген Клопп під час кампанії 2019/20, коли Ліверпуль здобув трофей Прем’єр-ліги.

