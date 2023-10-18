Англія

Чалоба і Чуквуемека відновлюватимуться довше, ніж очікувалось.

Центральний захисник Трево Чалоба і центральний півзахисник Карні Чуквуемека нещодавно зазнали невдач у спробі повернутися після травм, отриманих на початку цього сезону, повідомляє офіційний сайт Челсі.

Двоє англійців тепер мають пройти додатковий огляд. Після цього вони продовжать реабілітацію у Кобгемі з медичним персоналом клубу.

Нещодавно травму також отримав атакуючий півзахисник Челсі Коул Палмер. Він може пропустити принципову для "синіх" зустріч з Арсеналом, яка має відбутися 21 жовтня.

Нагадаємо, у серпні Чуквуемека переніс операцію на коліні. Чалоба, найбільш ймовірно, взагалі залишить клуб взимку.