Капітан збірної Шотландії отримав травму.
Енді Робертсон, GETTY IMAGES
13 жовтня 2023, 12:30
Збірна Шотландії в рамках поєдинку відбіркового етапу чемпіонату Європи поступилась Іспанії з рахунком 0:2.
В першій половині гри гості втратила свого капітана Ендрю Робертсона. Шотландський захисник невдало зіштовхнувся з Унаї Сімоном й не зміг продовжити гру.
Як повідомляє Daily Mail, у Робертсона підозра на вивих плеча. Якщо підтвердиться діагноз, Робертсон може пропустити від 6 тижнів до 3 місяців.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Шотландія.