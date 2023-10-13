Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан збірної Шотландії отримав травму.

Збірна Шотландії в рамках поєдинку відбіркового етапу чемпіонату Європи поступилась Іспанії з рахунком 0:2.

В першій половині гри гості втратила свого капітана Ендрю Робертсона. Шотландський захисник невдало зіштовхнувся з Унаї Сімоном й не зміг продовжити гру.

Як повідомляє Daily Mail, у Робертсона підозра на вивих плеча. Якщо підтвердиться діагноз, Робертсон може пропустити від 6 тижнів до 3 місяців.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Шотландія.