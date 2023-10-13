Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 12 жовтня 2023 року, 21:45.

Збірна Іспанії в рамках поєдинку сьомого туру відбору до чемпіонату Європи 2024 року приймала на своєму полі Шотландію та здобула перемогу з рахунком 2:0.

Гості доволі довго тримались і навіть вийшли вперед завдяки голу нестримного Мактомінея, проте м'яч скасували через офсайд, а згодом Мората вивів іспанців вперед.

Точний постріл Сансета на 86 хвилині зняв усі питання щодо переможця.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія — Шотландія в сьомому турі відбору на ЄВРО-2024:

Іспанія — Шотландія 2:0

Голи: Мората, 72, Сансет, 86



Іспанія: Сімон — Карвахаль (Навас, 66), Ле Норман, Лапорт, Бальде (Фран, 46) — Гаві, Родрі, Меріно (Сансет, 67) — Ферран Торрес, Мората (Хоселу, 84), Оярсабаль (Сарагоса, 46).



Шотландія: Ганн — Гікі, Портеус (Гілмор, 87), Гендрі, Маккена, Робертсон — Макгінн, Мактоміней, Макгрегор (Маклін, 87), Крісті (Армстронг, 78) — Дайкс (Адамс, 79).



Попередження: Сімон, Карвахаль, Лапорт — Дайкс, Паттерсон, Гендрі.