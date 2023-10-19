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Football.ua переклав матеріал The Athletic стосовно можливого продажу клубу.

Коли Манчестер Юнайтед оголосив у листопаді минулого року, що рада директорів "починає процес дослідження стратегічних альтернатив для клубу", багато людей вважали, що завершення 18-річної власності Глейзерів настане найближчим часом.

Майже через рік цей процес може завершитися, а сім'я все ще залишається в більшості управління клубом, 25 відсотками якого володіє компанія INEOS сера Джима Реткліффа.

Чому багато прихильників Юнайтед прагнуть, щоб сім'я Глейзерів продала команду? Достатньо подивитися на накопичений борг, виплачені відсотки, дивіденди та витрати на трансферному ринку, щоб знайти відповіді на це питання.

Останні фінансові звіти Манчестер Юнайтед, які стосуються третього кварталу сезону-2022/2023, вказують на брутальний борг в розмірі 725 мільйонів фунтів.

Це найвищий показник з 2010 року, коли Глейзери провели важливу реструктуризацію фінансів клубу, щоб зробити управління боргом більш ефективним. Ця сума зросла з 636 мільйонів фунтів в кінці сезону-2021/2022.

Збільшення в основному пов'язане з ще однієї позикою Манчестер Юнайтед на суму 100 мільйонів фунтів минулого сезону, як частини перерозподілу коштів від їхнього кредиту.

Оскільки більшість боргу Манчестер Юнайтед визначається в американських доларах, коливання обмінного курсу також впливають на спосіб його обліку в британських фунтах стерлінгів.

Сила долара відносно фунта означає, що 650 мільйонів доларів основного боргу на кінець березня становили 521 мільйон євро, порівняно з 489 мільйонами фунтів в той же час рік тому, навіть якщо фактична сума грошей, яку позичали, залишилася незмінною.

Чому Глейзери просто не погасять цей борг? Ну, для початку, у клубу немає грошей одразу зробити такий розрахунок.

Чистий борг Манчестер Юнайтед — позики мінус резерви готівки — наразі становить 651 мільйон фунтів, що є найбільшим показником за часів володіння Глейзерів через зменшену кількість готівки в банку.

До приходу пандемії COVID-19 клуб мав здорові резерви готівки в розмірі 308 мільйонів фунтів. Ця гора готівки швидко змінилася на кротову гору, зменшившись до 52 мільйонів фунтів, оскільки клуб почав боротися з реаліями ведення діяльності під час локдауну та відсутності вболівальників на стадіонах.

Манчестер Юнайтед зазнавав надмірних втрат доходів з матчів через закриті стадіони. Клуб почав поповнювати свої резерви готівки з легкістю з покращенням ситуації з COVID-19 та поверненням вболівальників на Олд Траффорд, але на кінець третього кварталу 2022-2023 років у банку залишилося 74 мільйони фунтів, що було значно менше, ніж резерви готівки до пандемії.

Проте навіть якщо Глейзери могли б погасити борг, чи зробили б вони це? Заборгованість МЮ завжди була важливим питанням, починаючи з 2005 року, коли попередні власники залишили клуб із боргом більш як 600 мільйонів фунтів, але самі Глейзери ніколи не показували особливої зацікавленості у його виплаті.

На своєму першому виступі на форумі вболівальників Манчестер Юнайтед в 2021 році після невдачі проекту Європейської Суперліги Джоел Глейзер сказав: "Ми вважаємо, що маємо досить комфортну позицію щодо цього. У нас є борг, але і в багатьох інших клубів є борг".

Дивіденди — ще один контроверсійний аспект володіння Глейзерами.

Манчестер Юнайтед почав регулярно виплачувати дивіденди сім років тому і послідовно винагороджував акціонерів середньою сумою в 22 мільйони фунтів за кожен сезон — зазвичай з однією виплатою в січні і іншою в червні.

З урахуванням одноразової виплати в 10 мільйонів фунтів на зламі минулого десятиліття клуб виплатив всього 166 мійльонів фунтів дивідендів з часу придбання в 2005 році.

Анти-глейзерські прихильники мають дві проблеми: по-перше, Манчестер Юнайтед — єдиний клуб Прем'єр-ліги, який регулярно виплачує значні дивіденди, а не реінвестує ці гроші в клуб.

Але, що важливіше, найбільша частина цих грошей виплачується самій сім'ї Глейзерів — з урахуванням їхніх 69 відсотків акцій клубу, інші 31 відсоток належать різним акціонерам.

Глейзери раніше обгрунтовували свою політику виплати дивідендів тим, що їхня опіка над Манчестер Юнайтед становила приклад для інших у футбольній індустрії.

"Я знаю, що це питання, на яке велика кількість людей має різні думки, але коли ми беремо речі і дивимося на ці речі в цілому, ми вважаємо, що Манчестер Юнайтед — це дуже добре керований клуб", — сказав Джоел Глейзер вболівальникам у 2021 році.

"Ми думаємо, що клуби у футболі можуть подивитися на нас і побачити багато позитивних аспектів в цьому контексті.

Ми можемо витрачати гроші на рівні із найкращими клубами в Європі, чи то на зарплати, чи на трансферні витрати, ми змогли зберегти низькі ціни на квитки, ми не підвищували їх понад 10 років, ми можемо виплачувати дивіденди, але це скромна частина наших 500-600 мільйонів фунтів доходу — менше трьох відсотків від нього".

Манчестер Юнайтед також вказує на те, що виплата дивідендів створює стимул вести клуб прибутково та фінансово дисципліновано.

У листопаді минулого року вперше з 2016 року рада директорів Манчестер Юнайтед не затвердила виплату дивідендів акціонерам — це було пов'язано, серед іншого, зі значними інвестиціями в команду влітку попереднього року.

Не рідкість, коли прихильники суперників МЮ зазначають, що незважаючи на загальні анти-глейзерські настрої серед вболівальників, клуб постійно витрачає значні кошти на ринку трансферів протягом останніх 18 років.

Це спрощений аргумент, але фактом є те, що Манчестер Юнайтед був завжди конкурентоспроможним на ринку трансферів, навіть втрачаючи гроші в інших напрямках.

Останні фінансові звіти клубу показують витрати в розмірі 235 мільйонів фунтів на реєстрацію гравців до кінця березня, порівняно зі 147 мільйонами фунтів на тому ж етапі попереднього року.

Тренера Еріка тен Гага підтримали під час його першого літнього трансферного вікна, в якому були підписані Лісандро Мартінес, Антоні та Каземіро за значні кошти.

Тим часом вартість найважливіших підписів цього літа — Мейсона Маунта, Андре Онана, Расмуса Гойлунда та оренди Соф'яна Амрабата — буде врахована в квартальних результатах Манчестер Юнайтед у наступні місяці.

Звісно, навіть якщо витрати стали проблемою, то вони стали ще більш гострими, ніж нестача грошей.

У липні МЮ отримав штраф в розмірі 300 000 євро від УЄФА за порушення фінансового фейр-плей впродовж сезону-2022/2023, і існують обгрунтовані хвилювання, що клуб може отримати проблеми при утриманні балансу у Прем'єр-лізі.

Глейзери керували загальними витратами на гравців у розмірі 2,1 мільярда фунтів з часу їхнього придбання, з яких 1,7 мільярдів фунтів витрачено протягом останнього десятиріччя — цього достатньо, щоб конкурувати з іншими великими транжирами Прем'єр-ліги Манчестер Сіті і Челсі.

Проте, на відміну від Сіті і Челсі, які в останні десять років виграли вісім титулів Прем'єр-ліги, Манчестер Юнайтед жодного разу не був чемпіоном.

Це, можливо, в більшій мірі, ніж щось інше, ставить під сумнів керівництво Глейзерів клубом.

Розмірковуючи над їхніми процентними виплатами, дивідендами, чи гравцями, які не виправдовують свою ціну, питання полягає не стільки в тому, скільки грошей вони витратили за останні 18 років, а як вони вирішили їх витратити.

Говорячи про теоретичного нового власника команди. Є два пояснення тому, чому сер Джим Реткліфф назвав свою компанію зі сфери нафтохімії INEOS.

Перше — практичне: компанія, яку він брав під своє керівництво в 1998 році, раніше називалася INspec Ethylene Oxide and Specialities, що було досить нелегким для вимови, тому абревіатура була доцільною.

Друге пояснення трохи більше романтичне: стикаючись із цією трохи незручною абревіатурою та потребою надати нову назву, Реткліфф і його сини листали латинські та грецькі словники у пошуках чогось більш виразного, і тоді вони дізналися, що "ineo" в перекладі з латинської означає "увійти в щось нове", а "neos" в перекладі з тої ж латинської мови — "щось нове або інноваційне". Таким чином, INEOS, на їхню думку, мало означати початок чогось нового та інноваційного.

У своєму ідеальному світі Реткліфф віщував би новий світанок для Манчестер Юнайтед, врешті-решт, зробивши прорив після більш як 12 місяців розгляду можливості придбання свого рідного клубу від родини Глейзерів.

Але чи може це дійсно бути новим світанком, якщо на засіданні правління Юнайтед у четвер Глейзери погодяться продати 25 відсотків акцій клубу? Це безумовно було б інноваційним компромісом з обох сторін, але чи це той новий початок, якого прагнуть прихильники команди і, безумовно, працівники? Поки Глейзери зберігають загальний контроль, то, очевидно, ні.

Менша кількість акцій була одним із варіантів, які тоді розглядалися, але це не був варіант, який підтримали б вболівальники, або Реткліфф і INEOS.

Шейх Джассім бін Хамад Аль-Тані, інший провідний учасник торгів, не був готовий укладати компроміс і задовольнитися меншістю акцій. Його представники оголосили в суботу ввечері, що він виходить із процесу, обурений відмовою Глейзерів прийняти його пропозицію на суму приблизно 5 мільярдів фунтів стерлінгів за клуб.

Розчарування Глейзерами — це відома історія. І зараз ще побачимо, чи і як це зміниться внаслідок цього нового розвитку. Навіть якщо INEOS візьме контроль над спортивною діяльністю Юнайтед і зробить його набагато успішнішим проектом, ніж їхній змішаний досвід в футболі з Ніццею у Франції та Лозанною в Швейцарії, все ще не зовсім зрозуміло, чи це дійсно перший крок до повноцінного викупу команди.

Товариство підтримки Манчестер Юнайтед (MUST) відреагувало на події цього вікенду, опублікувавши список з 11 питань, де серед іншого запитували, звідки взяті ці акції, які з Глейзерів залишаться акціонерами після цієї угоди, які плани розроблені для інвестицій в інфраструктуру (наприклад, стадіон), і чи існує тепер чіткий шлях до зміни більшості власності.

Колишній захисник Юнайтед Гарі Невілл пішов ще далі і задав 16 питань. Раніше він вже перераховував свої п'ять "невід'ємних" умов для нового власника МЮ: новий спортивний проект, новий або перебудований Олд Траффорд, новий тренувальний майданчик, повну реконструкцію прилеглої території для створення World of Manchester United та надзвичайних відчуттів для вболівальників, а також виплатити борг клубу та припинити видачу дивідендів до виконання всіх цих завдань. І досить резонно запитав: "Як меншість акцій може позитивно вплинути на клуб для досягнення зазначеного вище?"

Навіть коли Юнайтед продовжував перемагати та брати трофеї під керівництвом сера Алекса Фергюсона в кінці 2000-х і на початку 2010-х, не було найменшої симпатії до Глейзерів. Протягом останнього десятиліття, з відходом Фергюсона, що спричинив спад у результатах, було розкрито недоліки власності: не лише великий фінансовий бремінь власництва, але й відсутність футбольної стратегії, відсутність інвестицій в Олд Траффорд тощо. Провідна роль Глейзерів у нещасному запуску Європейської Суперліги лише посилила огиду, яку відчуває багато прихильників Юнайтед.

Таким чином, як питав Невілл, як може меншість акціонера у володінні, яку запропонував Реткліфф, представляти той рід змін, яких потребує Юнайтед?

З усіх початкових показників видно, що Реткліфф і INEOS спрямують зусилля на контроль над спортивною стороною клубу, залишаючи Глейзерів на чолі бізнес-нюансів.

Крім того, щодо стратегії в галузі футболу, INEOS показав певні досягнення у Ніцці та Лозанні, але це був не видатний результат. Вони виявили більше відчуттів та інтересу до спорту, ніж Глейзери, але сер Дейв Брейлсфорд, директор спорту компанії, ще не зміг повторити в футболі великий успіх, який він мав з британським велоспортом та командою Тім Скай.

На даний момент Ніцца знаходиться високо у Лізі 1, але їхні результати протягом перших чотирьох років під контролем INEOS (п'яте, дев'яте, п'яте, дев'яте місця) насправді були трохи гіршими, ніж результати за п'ять років до того (друге місце, четверте, третє, восьме, сьоме). Було кілька помітних перемог на ринку трансферів (підписання Маріо Леміна з Саутгемптону і продаж його Вулвергемптону з прибутком, підписання Аміна Гуері з Ліона і його вигідний продаж Ренну з прибутком), і є високі надії на Терема Моффі, нігерійського нападника, якого вони підписали з Лор'яну раніше в цьому році, але можна сказати, що, після шести років в Лозанні і чотирьох в Ніцці, INEOS так і не довели свою ефективність в футболі.

Перебудований та розширений Олд Траффорд із місткістю аж на 90 000 глядачів? Звучить чудово. Але навіть із Реткліффом в команді, дійсно врегулювати це та, що найголовніше, реалізувати це Глейзерами буде важко.

Реткліфф мав би добре розуміти світ футболу, а також бажання вболівальників Юнайтед виплатити борг та інвестувати в майбутнє клубу. Він також має зв'язки, які можуть бути корисними для клубу у галузі спонсорства, та здатність до дійсних змін.

Проте, без попереднього узгодження Юнайтед, або навіть спеціалістів у футбольних питаннях, реформація INEOS — це все одно ще один приклад того, як люди, які розуміють спорт на рівні планетарного масштабу, або не можуть досягти успіху в футболі, або не бажають робити це в футболі.

Зміна власників в Юнайтед має створювати зміни, які неодмінно необхідні: перебудова Олд Траффорд, залучення нових та збереження нинішніх вболівальників, зміна підходу до спортивної діяльності клубу та вирішення питання боргу.

Крім того, це повинно враховувати роль клубу в ширшому спортивному та суспільному контексті. Це може бути початком інноваційного проекту для британського спорту та суспільства, а не просто викупом ще одного бренду.

Реткліфф, теоретично, може принести ці зміни. Однак це залишається неочевидним питанням, бо чи вистачить йому влади або бажання щось змінювати поки незрозуміло. Саме це створює ризик того, що зараз починається ще одна спірна сторінка в історії Манчестер Юнайтед.

За матеріалами The Athletic