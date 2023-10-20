Україна

Стали відомі суддівські бригади на матчі 11 туру УПЛ.

Комітети УАФ оголосили про призначення суддівських бригад на матчі найближчого 11 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Зокрема, центральний матч вікенду між київським Динамо та Дніпром-1 довірили Віктору Копієвському. За системою ВАР слідкуватиме Максим Козиряцький.

Також зазначимо, що поєдинок між донецьким Шахтарем та черкаським ЛНЗ обслуговуватиме Катерина Монзуль, а за відеоповторами доглядатиме Микола Балакін.

Додамо, що система ВАР буде доступна на кожному поєдинку туру.

УПЛ. 11 тур

20 жовтня, п'ятниця

17:00 Оболонь – Зоря — Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр ВАР – Дмитро Панчишин (Харків)

19:00 Металіст 1925 – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАР – Роман Блавацький (Львів)

21 жовтня, субота

15:00 Чорноморець – Минай – Володимир Новохатній (Черкаси). Арбітр ВАР – Андрій Коваленко (Полтава)

17:00 Шахтар – ЛНЗ – Катерина Монзуль (Харків). Арбітр ВАР – Микола Балакін (Київська обл.)

19:00 Олександрія – Колос – Дмитро Кривушкін (Харків). Арбітр ВАР – Дмитро Бондаренко (Одеса)

22 жовтня, неділя

13:00 Верес – ЛНЗ – Олександр Омельченко (Слов’янськ). Арбітр ВАР – Денис Шурман (Київська обл.)

15:00 Ворскла – Полісся – Ярослав Козик (Мукачево). Арбітр ВАР – Юрій Іванов (Донецька обл.)

17:00 Динамо – Дніпро-1 – Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр ВАР – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

Після 10 турів турнірну таблицю УПЛ очолює Кривбас, який набрав 20 очок. На другому місці йде Полісся – 19 очок, а трійку найкращих замикає Шахтар – 18 балів після дев'яти ігор.