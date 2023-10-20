В Інтері дуже цінують аргентинця.
ЛАУТАРО МАРТІНЕС, GETTY IMAGES
20 жовтня 2023, 10:10
Директор Інтера Джузеппе Маротта розповів, яка роль в клубі в аргентинського нападника та капітана Лаутаро Мартінеса.
"Лаутаро – наш Ліонель Мессі. Важко сказати, хто найкращий гравець, з яким я коли-небудь працював, тому що всі мають різні сильні сторони. Але мушу сказати про Лаутаро, тому що він молодий талант, який стає чемпіоном", — цитує функціонера TMW.
Раніше повідомлялось, що Мартінес відмовився від пропозиції саудівського Аль-Хіляля.