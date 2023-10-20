Англія

Іспанський фахівець є самокритичним, коли згадує втрачені можливості минулого сезону.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував невдалу кінцівку минулого сезону, коли "каноніри" втратили шанс здобути чемпіонство в АПЛ у боротьбі проти Манчестер Сіті.

"Я жахливий невдаха. Я був дуже розчарований тим, що не виграв титул, коли у нас був великий шанс це зробити.

Я поклав провину на себе, і мені довелося подумати, чи я все ще та людина, яка може вивести клуб на інший рівень", - наводить слова Артети інсайдер Фабриціо Романо з посиланням на Men in Blazers.

Нагадаємо, минулого сезону Манчестер Сіті завоював чемпіонський титул, випередивши Арсенал на п'ять очок.

На даний момент Арсенал набрав 20 очок після восьми турів в АПЛ і ділить перше місце з Тоттенгемом. У Манчестер Сіті 18 балів та третій рядок.