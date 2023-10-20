Англія

Німець відреагував на слова єгиптянина.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп перед "мерсісайдським дербі", висловився стосовно слів підтримки Палестини, сказані Мохамедом Салахом. Його думку наводить BBC.

"Дуже важливо, щоб у нас були особистості з сильними характерами. Я в цьому і не сумнівався. Але це не те місце, щоб обговорювати цю суперсерйозну тему у футбольній спільноті.

Журналістам добре – ніхто не питає вашої думки з цього приводу. Я думаю, що нам слід залишити це за межами цієї кімнати.

Я ні на мить не сумнівався в характері Мо, але це не має нічого спільного з його посланням", — сказав німецький фахівець.

У субботу, дев'ятий тур АПЛ відкриється "мерсісайдським дербі". Матч між Ліверпулем та Евертоном розпочнеться о 14:30 за київським часом.