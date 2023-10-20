Німець відреагував на слова єгиптянина.
Юрген Клопп, Getty Images
20 жовтня 2023, 20:54
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп перед "мерсісайдським дербі", висловився стосовно слів підтримки Палестини, сказані Мохамедом Салахом. Його думку наводить BBC.
"Дуже важливо, щоб у нас були особистості з сильними характерами. Я в цьому і не сумнівався. Але це не те місце, щоб обговорювати цю суперсерйозну тему у футбольній спільноті.
Журналістам добре – ніхто не питає вашої думки з цього приводу. Я думаю, що нам слід залишити це за межами цієї кімнати.
Я ні на мить не сумнівався в характері Мо, але це не має нічого спільного з його посланням", — сказав німецький фахівець.
У субботу, дев'ятий тур АПЛ відкриється "мерсісайдським дербі". Матч між Ліверпулем та Евертоном розпочнеться о 14:30 за київським часом.