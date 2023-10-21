Англія

Новини з лазарету Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед стикнуся з величезною кількістю травм на старті сезону, проте дехто вже почав повертатись в загальну групу.

Захисник Аарон Ван-Біссака незабаром повернеться до тренувань з командою, тоді як відновлення Люка Шоу найближчим часом не очікується. Про це заявив Ерік Тен Гаг.

Зазначимо, що наразі нідерландський тренер на правому фланзі оборони може розраховувати лише на Діогу Далота. Ліворуч же може зіграти Серхіо Регілон, тоді як Тайлер Маласія також в лазареті.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що три гравці Манчестер Юнайтед повернулись до загальної групи.