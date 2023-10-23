Англія

Тренер прокоментував гру форварда.

Хосеп Гвардіола прокоментував виступи Ерлінга Голанда — цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Очікування такі високі, але він справляється з цим справді добре. Він знає, що міг забити навіть більше голів на цьому груповому етапі, у дев’яти іграх Прем'єр-Ліги.. він міг забити більше голів, ніж минулого сезону".

Ерлінг непогано розпочав нинішній сезон, зробив 11 результативних дій в 11 матчах в усіх можливих турнірах.

Манчестер Сіті наразі є лідером англійського чемпіонату.