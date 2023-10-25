Англія

Непогане досягнення для молодого українця із англійської Прем'єр-ліги.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний увійшов до списку футболістів не старших 21 року, які отримали найбільше ігрового часу цього сезону в рамках топ-5 ліг Європи. Про це повідомляє Football Talent Scout – Jacek Kulig.

У нинішній кампанії 21-річний українець провів дев'ять матчів, у яких відіграв на полі 806 хвилин. Це четвертий показник у рейтингу.

Очолює рейтинг воротар Вільярреала Філіп Йоргенсен, на рахунку якого 914 зіграних хвилин. Друге місце у хавбека Барселони Гаві (876), а трійку найкращих замкнув голкіпер Гійом Ресте з Тулузи (816). Топ-5 доповнив воротар Бернлі Джеймс Траффорд (805).

Після дев'яти турів Борнмут разом із Забарним набрав три очки та посідає передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці АПЛ.