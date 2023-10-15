Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відразу три гравці дістались солідної позначки.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією.

[Читайте також] П'ята поспіль перемога України над Північною Македонією, ювілейний джокер Караваєв та інша цікава статистика

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, Тарас Степаненко провів 80-й матч в складі головної команди країни, ставши 8-м гравцем збірної, який підкорив цей гвардійський рубіж.

Микола Матвієнко відіграв свій 60-й матч за збірну, а Ілля Забарний – 30-й.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Північна Македонія.