Відразу три гравці дістались солідної позначки.
Степаненко радіє голу, фото збірна України
15 жовтня 2023, 13:30
У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією.
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Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, Тарас Степаненко провів 80-й матч в складі головної команди країни, ставши 8-м гравцем збірної, який підкорив цей гвардійський рубіж.
Микола Матвієнко відіграв свій 60-й матч за збірну, а Ілля Забарний – 30-й.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Північна Македонія.