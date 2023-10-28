Німеччина

Півзахисник мюнхенців перебуває на радарах інших топ-клубів Європи.

Президент мюнхенської Баварії Герберт Гайнер заявив, що у клубі не здивовані інтересом до німецького атакуючого півзахисника Джамала Мусіали, передає журналіст Максиміліан Кох.

За словами Гайнера, 20-річний гравець знає, що має у Баварії і що у Мюнхені для нього відкриті всі двері.

"Я хотів би, щоб він був з нами дуже довго. Поспіху немає з жодної сторони", — зазначив президент німецького клубу.

Контракт Мусіали розрахований до липня 2026 року, а Баварія хоче якомога швидше його продовжити. З'явилась інформація, що на гравця націлився Манчестер Сіті.

У цьому сезоні німець 10 разів з'являвся на полі у складі Баварії у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 3 асистами. Портал transfermarkt оцінює півзахисника у 110 мільйонів євро.