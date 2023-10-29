Англія

Думка Пепа Гвардіоли щодо протистояння Сіті та "червоних".

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що головним суперником його команди є не Манчестер Юнайтед, а Ліверпуль.

"Коли закінчиться мій період тут, я зможу сказати, що Ліверпуль був моїм і нашим найлютішим ворогом. Вони кидали нам виклик і допомогли нам стати сильнішими в усіх аспектах. Вони нав’язували нам конкуренцію, як ніхто інший у мій період тут.

Звичайно, зараз повернувся Арсенал, додав Ньюкасл, Челсі в процесі перебудови. А погляньте на Тоттенгем. Вони будуть свіжими весь сезон, бо вилетіли з Кубка Ліги. Вони, безперечно, будуть серед претендентів, враховуючи їхнього тренера, але в минулому нашим найлютішим ворогом був Ліверпуль", — цитує Гвардіолу The Telegraph.

Матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 29 жовтня. Початок — о 17:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.