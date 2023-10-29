Італія

Перша перемога Кальярі в цьому сезоні.

В матчі 10-го туру Серії А відбулось протистояння новачків ліги — Кальярі на своєму полі приймав Фрозіноне.

Для гостей все складалось якнайкраще. Рахунок відкрив Суле, а згодом Манкосу не реалізував пенальті. На це Фрозіноне відповіло ще двома м'ячами — Суле оформив дубль, а Брешіаніні встановив рахунок 0:3.

Після середини другого тайму почали відбуватись футбольні дива. Кальярі забиває двічі за чотири хвилини — голи на рахунку Орістаніо та Макумбу.

А в компенсований час протягом двох хвилин Паволетті оформлює дубль та сенсаційну перемогу своєї команди — 4:3. Яка ще й, до слова, стала дебютною в цьому сезоні Серії А.

Кальярі підіймається на передостанню сходинку чемпіонату, Фрозіноне — дванадцятий.

Кальярі - Фрозіноне 4:3

Голи: Орістаніо, 72, Макумбу, 76, Паволетті, 90+4, 90+6 - Суле, 23, 37, Брешіаніні, 49.