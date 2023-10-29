Україна

Віталій Роман поділився своїми емоціями після гри з Олександрією.

Захисник львівського Руху Віталій Роман прокоментував нічийний результат у матчі 12 туру УПЛ проти Олександрії (0:0).

"Гра була досить важкою. Напруга відчувалась до останньої хвилини. Рух та Олександрія мали хороші моменти аби забити, але гра закінчилась внічию – це закономірний результат.

Не вдалось реалізувати свої моменти. Також не вистачало не вистачило концентрації у захисті, адже ми дозволили супернику створити багато нагод поблизу наших воріт.

Олександрія – сильна команда з хорошим тренером. Непросто грати проти них і цей матч є доказом цього", - наводить слова Романа прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Олександрія.