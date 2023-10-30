Англія

Платежі за трансфери гравців могли виплачуватись російським організаціям замість клубу.

Англійська Прем'єр-ліга уважно розгляне трансфери півзахисника Вілліана та нападника Самуеля Ето'О, які влітку 2013 року перейшли до Челсі з Анжи, який виступає в країні-404. Про це повідомляє The Times.

Обидві угоди пройшли в епоху правління клубом Романом Абрамовичем, але якщо трансфери будуть із порушеннями, то санкції можуть торкнутися нинішніх справ "синіх".

Цікаво, що на підозрілі угоди звернули увагу нові власники клубу.

За інформацією джерела, документи про трансфери припускають, що платежі могли здійснюватися на користь російських організацій, не торкаючись комісії за трансфери на рахунки Анжи.

Нагадаємо, Вілліан перебрався до Челсі за 30 мільйонів фунтів стерлінгів — за таку ж суму вони купили його у Шахтаря взимку 2013 року. Ето'О перебрався до Челсі на правах вільного агента.

В даний час Челсі набрав 12 очок після 10 турів і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.