Іспанець висловився після лондонського дербі.
АРТЕТА, GETTY IMAGES
02 листопада 2023, 10:40
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував поразку від Вест Гема (1:3) в 1/8-й фіналу Кубка англійської Ліги.
"Я дуже розчарований і беру на себе відповідальність за цю поразку. Ми 48 годин говорили про те, як маємо діяти в цьому матчі, але в підсумку зіграли зовсім не так, як хотіли.
Ми зробили недостатньо, щоб напрацювати на перемогу. Створили дуже мало гостроти попереду. Я хотів значно більшого від своєї команди, нам ще багато чого потрібно покращити.
Ми виставили у старті команду, яка, на нашу думку, могла б чинити найкращий супротив супернику на початку матчу, однак після 1-го голу гра пішла не за нашим планом", – сказав Артета.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Арсенал у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.