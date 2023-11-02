Англія

Іспанець висловився після лондонського дербі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував поразку від Вест Гема (1:3) в 1/8-й фіналу Кубка англійської Ліги.

"Я дуже розчарований і беру на себе відповідальність за цю поразку. Ми 48 годин говорили про те, як маємо діяти в цьому матчі, але в підсумку зіграли зовсім не так, як хотіли.

Ми зробили недостатньо, щоб напрацювати на перемогу. Створили дуже мало гостроти попереду. Я хотів значно більшого від своєї команди, нам ще багато чого потрібно покращити.

Ми виставили у старті команду, яка, на нашу думку, могла б чинити найкращий супротив супернику на початку матчу, однак після 1-го голу гра пішла не за нашим планом", – сказав Артета.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Арсенал у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.