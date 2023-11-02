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Коментар нападника дніпрян.

Форвард СК Дніпро-1 Олександр Філіппов прокоментував перемогу дніпрян над Рухом у Львові (2:0):

"Для нас сьогодні важлива перемога була, адже останній матч ми невдало зіграли, тому прагнули реабілітувалися. Думаю, що нам це вдалося. На початку гри було важко, але перетерпіли стартові тяжкі 15 хвилин і далі здобули, на мій погляд, абсолютно заслужену перемогу.

Ми бачили останні матчі Руху, у якого молода й агресивна команда. Вони постійно пресингують з перших хвилин, намагаються діяти один в один і на своїй, і на чужій половині поля. Так що ми знали, що буде важко і добре, що перетерпіли цей нелегкий момент.

Ми йдемо від матчу до матчу, тому не будемо заглядати сильно наперед. Подивімось у турнірну таблицю вже після першого кола, чи вже загалом після завершення чемпіонату. Звісно, що у нас гарна команда і кваліфіковані футболісти, у яких висока майстерність, тому гадаю, що у нас все вийде. Ну, а особисте завдання – допомагати команді. Як зараз допомагаю, ось це мені й подобається", - сказав Філіппов.

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