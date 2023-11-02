Німеччина

Коментар тренера Роттен.

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував поразку від Саарбрюкена (1:2) у 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

"Ми виграємо разом, ми програємо разом. Це була важка поразка, важкий вечір. Зараз не час звинувачувати когось, особливо публічно.

У нас була 14-матчева серія без поразок, але це був найгірший час для поразки, тому що це була гра на виліт.

Це не буде остання поразка в нашому футбольному житті — ми не любимо програвати, але ми повинні рухатися далі — я не буду нікого звинувачувати", — сказав Тухель в коментарі Bayern & Germany.

Саарбрюкен — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Німеччини