Англія

Керманич Ліверпуля висловився про те, що єгипетський вінгер міг опинитися в Саудівській Аравії.

В останні дні літнього трансферного вікна в пресі було безліч чуток щодо вірогідного переходу лідера Ліверпуля Мохамеда Салаха до чемпіонату Саудівської Аравії, де Аль-Іттіхад був готовий зробити його найдорожчим футболістом в історії.

Головний тренер мерсісайдського клубу Юрген Клопп вкотре прокоментував ці чутки навколо майбутнього єгипетського нападника.

"Салах ніколи не приходив до мене і не казав, що хоче піти. Я жодної секунди не думав про це. Я нічого не знаю про пропозицію, але це неважливо. Мо все ще тут.

Ви бачите, що він залишився тут, йому дуже подобається перебувати в нашій команді. Більше мені немає що сказати", — цитує слова Юргена Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Мохамед Салах провів за Ліверпуль 14 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 4 результативні передачі.