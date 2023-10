Англійський правий вінгер Андрос Таунсенд підписав контракт з Лутон Таун, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

У липні 32-річний гравець покинув Евертон на правах вільного агента. Понад рік він пропустив через травму хрестоподібної зв'язки, тому у сезоні 2022/23 жодного разу не з'являвся на полі у складі основної команди "ірисок".

На рахунку англійця 264 матчі у Прем'єр-лізі, в яких він відзначився 25 голами і 35 асистами. Він також виступав за англійську національну збірну (3 голи у 13 поєдинках).

Офіційна сторінка АПЛ у Twitter нагадала про чудовий гол вінгера у матчі Манчестер Сіті - Крістал Пелес (2:3) 22 грудня 2018 року.

The technique from Andros Townsend.



Happy with your new signing, @LutonTown fans? 🟠 pic.twitter.com/9fAIHFZo4k