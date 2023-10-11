Англійський вінгер підписав короткострокову угоду з новим клубом.
Андрос Таунсенд, фото Лутон Таун
11 жовтня 2023, 19:33
Англійський правий вінгер Андрос Таунсенд підписав контракт з Лутон Таун, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.
У липні 32-річний гравець покинув Евертон на правах вільного агента. Понад рік він пропустив через травму хрестоподібної зв'язки, тому у сезоні 2022/23 жодного разу не з'являвся на полі у складі основної команди "ірисок".
На рахунку англійця 264 матчі у Прем'єр-лізі, в яких він відзначився 25 голами і 35 асистами. Він також виступав за англійську національну збірну (3 голи у 13 поєдинках).
Офіційна сторінка АПЛ у Twitter нагадала про чудовий гол вінгера у матчі Манчестер Сіті - Крістал Пелес (2:3) 22 грудня 2018 року.
Угода Таунсенда з Лутоном розрахована до кінця 2023 року. Портал transfermarkt оцінює його в 1,5 мільйон євро.