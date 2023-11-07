Англія

Тренер "шпор" незадоволений частими паузами в матчах.

Наставник Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував поразку від Челсі в матчі 11-го туру АПЛ (1:4).

"Важко переварити такий матч. Гру майже неможливо аналізувати, бо здавалося, що вона виходила з-під контролю на великі відрізки. Я розчарований результатом, але по-справжньому пишаюся футболістами. Вони віддали всі сили й це той позитив, який ми приймаємо.

Кілька разів ми були дуже близькі до того, щоб зрівняти рахунок, це демонструє нашу силу волі.

Думаю, ми добре почали, забили відмінний гол і були за пару сантиметрів від другого. Червона картка вплинула на перебіг матчу. Судді добре розглянули епізод, тому я змушений прийняти його.

Мені здалося, що я просто стою і чекаю, коли щось станеться, коли вивчали повтор. І це відчуття часто повторювалося під час гри.

Кожен епізод проходить ледь не судову експертизу, такий зараз футбол, і мені це не подобається. Може, комусь і подобаються всі ті паузи, які сьогодні були, але я хотів би, щоб ми грали у футбол", — сказав тренер.

Відеоогляд матчу Тоттенгем — Челсі дивіться на Football.ua.