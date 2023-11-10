Англія

Австралійський фахівець знову попереду всіх, незважаючи на те, що "шпори" втратили перше місце в АПЛ.

Головного тренера Тоттенгема Анге Постекоглу визнано найкращим наставником англійської Прем'єр-ліги за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

Для 58-річного австралійця це третя нагорода цього сезону і він є першим фахівцем, який отримав її тричі поспіль у стартових місяцях чемпіонату Англії.

У трьох матчах жовтня Тоттенгем здобув три перемоги — над Лутоном (1:0), Фулгемом (2:0) та Крістал Пелес (2:1).

Після 11 турів Тоттенгем набрав 26 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ після Манчестер Сіті, у якого на один бал більше.

Свій наступний матч Тоттенгем проведе проти Вулвергемптона. Гра відбудеться завтра, 11 листопада, о 14:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Мохамед Салах — гравець жовтня в АПЛ.