Австралійський фахівець знову попереду всіх, незважаючи на те, що "шпори" втратили перше місце в АПЛ.
Анге Постекоглу, Getty Images
10 листопада 2023, 14:35
Головного тренера Тоттенгема Анге Постекоглу визнано найкращим наставником англійської Прем'єр-ліги за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.
Для 58-річного австралійця це третя нагорода цього сезону і він є першим фахівцем, який отримав її тричі поспіль у стартових місяцях чемпіонату Англії.
У трьох матчах жовтня Тоттенгем здобув три перемоги — над Лутоном (1:0), Фулгемом (2:0) та Крістал Пелес (2:1).
Після 11 турів Тоттенгем набрав 26 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ після Манчестер Сіті, у якого на один бал більше.
Свій наступний матч Тоттенгем проведе проти Вулвергемптона. Гра відбудеться завтра, 11 листопада, о 14:30 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Мохамед Салах — гравець жовтня в АПЛ.