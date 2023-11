Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах визнаний гравцем жовтня в англійській Прем'єр-лізі, про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

Для єгиптянина це п'ята нагорода в кар'єрі. Таким чином, він наздогнав Вейна Руні та Робіна ван Персі, які також мають по 5 нагород. Цю компанію випереджають: Стівен Джеррард та Кріштіану Роналду (по 6 перемог), а також Серхіо Агуего і Гаррі Кейн, які 7 разів визнавались гравцями місяця в АПЛ.

BREAKING: The October EA Player of the Month award goes to Mo Salah 🌟🔴 pic.twitter.com/Hlmh7aEASF