Англія

Єгиптянин виграв нагороду "гравець місяця" в найсильнішій лізі світу.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах визнаний гравцем жовтня в англійській Прем'єр-лізі, про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

Для єгиптянина це п'ята нагорода в кар'єрі. Таким чином, він наздогнав Вейна Руні та Робіна ван Персі, які також мають по 5 нагород. Цю компанію випереджають: Стівен Джеррард та Кріштіану Роналду (по 6 перемог), а також Серхіо Агуего і Гаррі Кейн, які 7 разів визнавались гравцями місяця в АПЛ.

BREAKING: The October EA Player of the Month award goes to Mo Salah 🌟🔴 pic.twitter.com/Hlmh7aEASF — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 10, 2023

Салах забив у всіх трьох матчах Ліверпуля в жовтні: двічі Брайтону та Евертону, а також у ворота Ноттінгем Форест.

Щоб забити 3 голи, йому знадобилось 10 ударів. В середньому на 1 гол Салах витрачав 54 хвилини.