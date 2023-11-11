Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 11 листопада 2023 року, 14:30.
Вулвергемптон — Тоттенгем, Getty Images
11 листопада 2023, 19:52
Тоттенгем у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги несподівано поступився Вулвергемптону (1:2).
Команда Анге Постекоглу відкрила рахунок у дебюті зустрічі, коли на третій хвилині відзначився Джонсон.
Однак потім "шпори", які нещодавно лідирували в АПЛ, помітно підсіли та вибрали явно не той стиль гри, за що й поплатилися наприкінці.
Спочатку на першій компенсованій хвилині у воротах "шпор" розписався Сарабія, а через шість хвилин Леміна приніс "вовкам" перемогу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Тоттенгем в 12 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Вулвергемптон — Тоттенгем 2:1
Голи: Сарабія, 90+1, Леміна, 90+7 — Джонсон, 3.
Вулвергемптон: Са — Семеду (Доерті, 66), Доусон, Кілман, Тоті — Хван, Леміна, Гомеш (Сарабія, 87), Аїт-Нурі (Дойл, 87) — Бельгард (Калайджич, 73) — Кунья.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Даєр, Девіс, Емерсон — Гейб'єрг, Біссума (Ло Чельсо, 76), Сарр (Бентанкур, 63) — Кулушевські, Сон, Джонсон (Хіль, 75).
Попередження: Доусон, Доерті — Емерсон, Біссума, Бентанкур.