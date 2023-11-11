Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 11 листопада 2023 року, 14:30.

Тоттенгем у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги несподівано поступився Вулвергемптону (1:2).

Команда Анге Постекоглу відкрила рахунок у дебюті зустрічі, коли на третій хвилині відзначився Джонсон.

Однак потім "шпори", які нещодавно лідирували в АПЛ, помітно підсіли та вибрали явно не той стиль гри, за що й поплатилися наприкінці.

Спочатку на першій компенсованій хвилині у воротах "шпор" розписався Сарабія, а через шість хвилин Леміна приніс "вовкам" перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Тоттенгем в 12 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Вулвергемптон — Тоттенгем 2:1

Голи: Сарабія, 90+1, Леміна, 90+7 — Джонсон, 3.

Вулвергемптон: Са — Семеду (Доерті, 66), Доусон, Кілман, Тоті — Хван, Леміна, Гомеш (Сарабія, 87), Аїт-Нурі (Дойл, 87) — Бельгард (Калайджич, 73) — Кунья.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Даєр, Девіс, Емерсон — Гейб'єрг, Біссума (Ло Чельсо, 76), Сарр (Бентанкур, 63) — Кулушевські, Сон, Джонсон (Хіль, 75).

Попередження: Доусон, Доерті — Емерсон, Біссума, Бентанкур.