Україна

В.о. головного тренера Динамо не відвідав флешінтерв'ю.

Пресслужба київського Динамо виступила з офіційною заявою щодо інциденту, який трапився після матчу УПЛ, де кияни обіграли Кривбас з рахунком 2:0. Після матчу тренер Динамо Олександр Шовковський не прийшов на флешінтерв'ю.

"Регламентною нормою є обов'язкова присутність на післяматчевій пресконференції представника тренерського штабу. На ній в.о. головного тренера Динамо Олександр Шовковський відповів на кожне поставлене журналістами питання. Навіть коли певні представники ЗМІ рішуче провокували тренера, в чому ви можете переконатися з офіційних джерел.

Інші післяматчеві інтерв'ю не є обов'язковими, і YouTube-каналу ФК Кривбас в тому числі", — йдеться у заяві.

Пізнаше віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін прокоментував відсутність на післяматчевому флешінтерв'ю тренера київського Динамо Олександра Шовковського.