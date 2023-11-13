Англія

Норвезький форвард висловився про свій гол у ворота Челсі.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував свій другий гол у ворота лондонського Челсі (4:4) у матчі англійської Прем'єр-ліги.

"Зараз можу багато сказати, але насправді втратив дар мови від захоплення тим, наскільки цікаво було дивитися цей матч.

Ніколи раніше не забивав гол своїми шарами . Тому це важлива віха в кар’єрі.

Не особливо думаю про рекорди. Думаю про перемогу. Зараз ми очолюємо таблицю, все ж старт сезону видався не таким і поганим", — наводить слова Голанда NRK.

Нинішнього сезону Голланд провів 18 мтчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири гольові передачі.

Після 12 турів Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Ліверпуль та Арсенал на одне очко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Манчестер Сіті.